Финляндия собралась ограничить транзитный туризм из России в Европу

Финляндия намерена ограничить для россиян транзитный туризм в Европу по выданным финскими дипучреждениями шенгенским визам. Об этом заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании Yle. Дипломат отметил, что транзитный туризм из России в Европу стал популярным из-за отмены прямого авиасообщения между РФ и странами ЕС.

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», – заявил Таннер, чьи слова приводит ТАСС. По словам дипломата, его ведомство принимает во внимание тот факт, что «некоторые российские путешественники используют Финляндию только как транзитную страну на пути к средиземноморским курортам».

В качестве ответной меры Хельсинки будет отказывать в предоставлении новых виз россиянам, которые «использовали ранее выданные Финляндией документы исключительно для транзита в третью страну», отметил он. Помимо того, указал Таннер, МИД уже сокращает количество туристических виз, ограничивая возможность записи на прием в дипмиссиях Финляндии в России. Он при этом допустил увеличение срока рассмотрения визовых заявлений.

Ранее глава МИД Финляндии Пекку Хаависто заявил, что правительство страны ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. По его словам, Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав МИД ЕС в конце августа.

До этого ведущие парламентские партии Финляндии призвали прекратить выдачу туристических виз гражданам России из-за конфликта на Украине. В ответ министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что страна не собирается принимать подобные меры, поскольку данный вопрос должен решаться на уровне ЕС.

Хельсинки, Наталья Петрова

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