В МИД России допустили прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

Директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин допустил сценарий, при котором Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы.

«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам», – заявил дипломат ТАСС. Он обратил внимание на то, что большинство подобных заявлений «делаются одиозными политиками или общественными деятелями – русофобами», и воспринимаются Москвой соответственно.

При этом Волынкин указал, что российская сторона наблюдает фактически полную приостановку оформления виз россиянам в расположенных в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

«В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами – членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», – добавил дипломат

Накануне и.о. премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявил, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз российским гражданам.

Вместе с тем в финских политических кругах звучат предложения остановить выдачу туристических виз россиянам на фоне спецоперации на Украине. С такой инициативой выступили четыре крупнейшие парламентские партии страны. В ответ в министерстве по делам Европы страны заявили, что подобное решение может быть принято только на уровне ЕС.

Москва, Наталья Петрова

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