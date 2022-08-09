Захарова назвала махровым национализмом призыв закрыть Европу для россиян

Призыв закрыть Европу от россиян – это национализм, с которого сбросили все декорации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предупредила, что европейцам придется выбрать между гуманистическими ценностями и ксенофобией.

Ранее днем премьер-министра Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу россиянам туристических виз в европейские страны. «Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», – написала политик в сети микроблогов.

«Это махровый национализм, которому много сотен лет, который по-разному прикрывался, назывался и камуфлировался. Сейчас у тех, кто смотрел на это со стороны, спала пелена, и спали все декорации, которыми Европа этот национализм прикрывала», – сказала Захарова в беседе с «Компанией».

Дипломат отметила, что нынешние события – «часть политики по реализации ненависти к России». И европейцам предстоит сделать выбор между призывами «натоцентричного звена в Европе» и гуманистическими ценностями.

«Сейчас им нужно определиться, за какой мир и за какую Европу они выступают: за Европу единых стандартов, прав человека, гуманистических ценностей, превалирования права и равенства всех перед правом или Европу ксенофобии, человеконенавистнической идеологии, абсолютно колониального мышления и сегрегации людей», – сказала представитель МИД.

Как сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все государства Запада должны закрыть свои границы для россиян. В Госдуме увидели безысходность и свидетельство назревания кризиса власти в словах украинского лидера. Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что любые попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.

Москва, Наталья Рязанова

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