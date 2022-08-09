«Совсем отчаялся»: в Госдуме ответили на призыв Зеленского не пускать россиян на Запад

В Госдуме отреагировали на призыв президента Украины Владимира Зеленского к странам Запада запретить на год всем россиянам въезд на свою территорию. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа увидел в словах лидера Незалежной безысходность и свидетельство назревания кризиса власти в Киеве.

«Это говорит о некой безысходности. Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что все изменится, но ничего не происходит», – такое мнение высказал парламентарий в комментарии RT. Депутат добавил, что украинский президент «глубоко заблуждается», если надеется на то, что для жителей России новый «железный занавес» станет главной причиной возникновения недовольства внутри страны. «Это говорит, что он полностью оторвался от действительности окружающего мира», – полагает Чепа.

По его мнению, из-за внутренних проблем и недовольства «всем тем, что происходит» на Украине назревает кризис киевской власти. «Поэтому он (Зеленский – прим. ред.) пытается предпринять новые действия, которые, на его взгляд, смогут изменить ситуацию», – заключил депутат.

Скандальное требование украинского президента изолировать россиян прокомментировал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сравнил Зеленского с Гитлером. «Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности все население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?" – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский в интервью газете The Washington Post назвал введенные Западом санкции против России «слабыми» и призвал западные страны запретить всем россиянам въезд на свою территорию и выслать на родину всех, кто уехал из России. По его мнению, жители России должны нести коллективную ответственность за свое правительство. «Они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», – счел Зеленский.

Москва, Наталья Петрова

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