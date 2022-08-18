В ЕС думают сократить выдачу виз россиянам в несколько раз – этот вопрос обсудят 31 августа

На неформальной встрече в Праге 31 августа главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз россиянам. Об этом заявил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе.

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращения всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесен рядом государств, в частности Эстонией и Финляндией», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, на встрече будут обсуждаться изменения визового кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Кроме того, по данным дипломата, на переговорах речь пойдет о согласованных действиях стран ЕС по ограничению выдачи виз гражданам РФ в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенциях.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», – добавил источник. По его словам, такая система позволит отработать «оптимальные формы визовых ограничений, к которым впоследствии смогут присоединиться другие страны Евросоюза».

При этом дипломат счел невозможным полный отказ от выдачи шенгенских виз. «Всегда остаются категории граждан, которые такие визы должны получать, например гражданские активисты, представители оппозиции, журналисты, лица, которым необходима поездка по гуманитарным нуждам, например для срочного лечения», – пояснил он.

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии по внутренним делам заявил, что страны Евросоюза вправе самостоятельно ограничивать выдачу виз. «Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы – например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», – отметил он (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, Эстония с 18 августа запретила въезд россиянам в страну с визами, выданными в этой прибалтийской республике. В ближайшее время эстонские власти закроют доступ в страну для россиян с шенгенскими визами, открытыми в других государствах Евросоюза.

До этого финский МИД объявил, что с 1 сентября существенно ограничит выдачу россиянам туристических виз в Финляндию. Уже выданные гражданам России шенгенские визы аннулироваться не будут.

Надо отметить, что на данный момент почти десяток стран ЕС прекратили или ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. В их числе Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Дания,Бельгия, Нидерланды, Мальта, Словакия.

Москва, Наталья Петрова

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