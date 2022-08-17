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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Суббота, 20 августа 2022, 10:59 мск

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Финляндия не будет аннулировать выданные россиянам шенгенские визы

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Хельсинки не будет аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы.

Финляндия « не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», – заявил министр на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Хаависто также сообщил, что финские власти не собираются ограничивать выдачу учебных и рабочих виз и продолжат принимать заявления от граждан, собирающихся в поездки по семейным обстоятельствам.

Накануне финский МИД объявил, что с 1 сентября существенно ограничит выдачу россиянам туристических виз в Финляндию.

Сегодня, 17 августа, депутат Госдумы Максим Иванов предложил брать подписку об одобрении спецоперации на Украине с финнов, которые приезжают в Россию, чтобы заправить свои машины дешевым бензином. Он назвал это инициативу симметричным ответом на недружественные действия Финляндии в отношении РФ.

Хельсинки, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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