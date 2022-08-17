Пограничная симметрия: депутат ГД предложил брать с финнов подписку об одобрении спецоперации

Финнов, которые приезжают в Россию, чтобы заправить свои машины дешевым бензином, следует заставлять подписывать документы о поддержке специальной военной операции и осуждении западных санкций. Такое предложение в своем Telegram-канале выдвинул депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий отметил, что Финляндия совершает недружественные действия в отношении РФ, а сами финны, в частности, нередко включают гимн Украины при виде российских туристов. При этом жители соседней страны ездят в Россию, чтобы заправить машины российским бензином.

«Бензиновый туризм. Прекрасно. Но, все-таки, предлагаю поступать симметрично. Если гражданин Финляндии хочет заправить машину бензином на российской автозаправке, то перед покупкой пусть подпишет документ о том, что он поддерживает специальную военную операцию на Украине, и категорически осуждает санкции в отношении РФ. Ставишь подпись – получаешь бензин. Не ставишь подпись – «давай до свидания», толкаешь машину обратно до границы. Всё очень просто и очень справедливо», – считает Иванов.

Ранее власти Финляндии объявили, что с сентября существенно ограничат выдачу туристических виз гражданам России.

До этого стало известно, что въезжающих в Латвию россиян заставляют подписывать документ, осуждающий спецоперацию.

Москва, Андрей Дорофеев

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