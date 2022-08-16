Финляндия в 10 раз уменьшит число виз для туристов из России

Россияне смогут получить в 10 раз меньше туристических виз в Финляндию с 1 сентября. Финское правительство и парламент одобрили предложение министерства иностранных дел страны об изменении визовой политики.

По данным МИД Финляндии, каждый день они обрабатывают порядка тысячи заявлений на выдачу виз. С 1 сентября одобренных документов на въезд станет не больше сотни, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Глава МИД отметил, что предложение министерства прошло обсуждение в правительстве и парламенте и везде получило одобрение. Ведомство сократит время на обработку документов для получения визы.

В сентябре в первую очередь будут рассматривать запросы, связанные со въездом в страну по учебе или работе, семейным обстоятельствам. Пекка Хаависто заявил, что для журналистов и активистов разработают специальную гуманитарную визу, которая упростит пересечение границ.

Ранее Финляндия предупредила, что ограничит для россиян транзитный туризм в Европу по выданным финскими дипучреждениями шенгенским визам.

Евросоюз прорабатывает вариант отказать россиянам в выдаче шенгена в рамках нового пакета антироссийских санкций. Прибалтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – уже приостановили выдачу туристических виз россиянам.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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