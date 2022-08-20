Португалия вслед за Грецией и Кипром не поддержала запрет на въезд россиян в ЕС

МИД Португалии выразил несогласие с идеей ввести запрет на выдачу россиянам виз на въезд в Евросоюз. По мнению властей страны, граждане РФ не должен быть объектом западных санкций.

«Главной целью санкционного режима должна быть «российская военная машина», но не российский народ», – сказал официальный представитель МИД Португалии, чье заявление приводит издание Eco.

Дипломат также отметил, что представители Португалии намерены принять участие в обсуждении инициативы по визовым ограничениям в отношении российских граждан на неформальном саммите глав МИД ЕС в Праге 31 августа.

Накануне против введения запрета на въезд россиян в Евросоюз выступили Кипр и Греция. До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не поддерживает эту идею.

Ранее запретить выдачу виз россиянам призвал президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержали несколько стран ЕС, в частности, прибалтийские республики, Финляндия, Чехия.

Москва, Наталья Петрова

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