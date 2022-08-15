Могут дать на год, а могут – на сроки поездки. Стоит ли получать шенгенскую визу сейчас

Десять стран Евросоюза прекратили выдачу виз россиянам, а некоторые, например, Польша и Эстония, не пускают граждан РФ на свою территорию даже по действующим документам. В Сети есть уже немало историй, когда эстонские пограничники просто аннулировали визы россиян, правда, это касалось шенгена, выданного именно этой страной. Сейчас Польша разрабатывает единый документ для всего Евросоюза, который предлагает полный запрет на въезд в страны ЕС для россиян. С аналогичной инициативой выступает Чехия. Ее могут рассмотреть уже на ближайшей встрече глав европейских МИДов, которая пройдёт в конце августа в Праге. «Новый День» разбирался, стоит ли сейчас идти за шенгеном, какие страны его выдают и на сколько можно получить визу.

Екатеринбургский турагент Елена Никонова рассказала «Новому Дню», что в любом случае те, кто приняли срочное решение сделать шенген «про запас», сейчас сильно рискуют – записаться в визовый центр на этой или даже следующей неделе будет проблематично, если не сказать невозможно. Ближе всего записывают венгры – подать заявку можно в конце месяца на сентябрь, а вот итальянцы, к примеру, сейчас ведут запись только на октябрь. Из доступных вариантов для екатеринбуржцев также есть Испания – визовые центры этой страны еще выдают шенгенские визы россиянам.

По словам Никоновой, получение документа на въезд в страны ЕС сейчас – большая лотерея. «За последние недели были случаи, когда клиентам давали визу на один год, но это все-таки единичные, в основном, дают на месяц, кому-то даже под сроки поездки. И это людям, у кого уже были годовые, двухгодичные и даже пятилетние шенгенские визы. Угадать невозможно», – сказала она.

Собеседница «Нового Дня» сообщила, что от некоторых клиентов требуют полностью предоплаченный отель (сделать это можно, но это чуть сложнее – например, отели в Италии можно забронировать через сервис «Островок», в том числе – с возможностью отмены бронирования и возвращения оплаты), а некоторым достаточно подтверждения брони. От всех подающих документы потребуют билеты на самолет, а также подтверждения из банка о движении средств на счете. Если раньше нужно было предоставить лишь выписку, свидетельствующую о том, что у человека есть деньги, то теперь придется показать, как вы их тратите и сколько кладете на счет.

По словам Елены, ее клиенты, несмотря на международную ситуацию и инициативу некоторых стран Европы о запрете въезда для россиян, все же записываются в визовые центры на осень. «Говорят так – если есть шанс, то надо попробовать», – добавила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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