Россиянам советуют начать оформление шенгенской визы за полгода до планируемой поездки

Гражданам России рекомендовали начинать оформление шенгенской визы за полгода до запланированной поездки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В настоящее время в консульствах стран Евросоюза наблюдается ажиотаж на фоне сокращения персонала. «Люди начинают опасаться, что, как и в случае с визами в США, шенген в России станет недоступен, и за визой придется ехать в другие страны. Поэтому многие сейчас стремятся «запастись» шенгеном. Даже не для конкретной поездки – ее могут вообще не планировать. А просто, чтобы шенгенская виза была», – сообщил один из экспертов.

В АТОР напомнили, что сейчас российским туристам не предоставляют краткосрочные визы Эстония, Латвия, Литва, Чехия, но при этом большинство государств ЕС и шенгенской зоны принимают документы на туристические визы.

Вместе с тем, во многих визовых центрах нет свободных мест на ближайшие два месяца, запись доступна только на осень. В частности, такая ситуация сложилась в представительствах Испании, Италии и Франции в Москве.

Москва, Зоя Осколкова

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