Эстония готовит запрет на въезд россиянам с визами других стран ЕС

Эстония готовится закрыть доступ в страну россиян с шенгенскими визами, открытыми в других государствах Евросоюза. Как заявил глава республиканского МИД Урмас Рейнсалу, соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

«В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу Эстонии и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, которая была выдана не Эстонией», – передает портал ERR слова Рейнсалу.

По словам министра, на следующей неделе будет введен запрет на въезд в страну россиян с шенгенскими визами, полученными в других государствах. При этом он отметил, что такое решение не будет противоречить законам ЕС и уже применялось в пандемию коронавируса. «Эта масса граждан России, 850 тыс. человек, въехавшая в Европейский союз по состоянию на конец первой недели августа, к сожалению, растет, поэтому мы должны быть готовы предпринять шаги», – заключил Рейнсалу.

Ранее сообщалось, что с завтрашнего дня гражданам России будет запрещен въезд в Эстонию с визами, выданными в этой прибалтийской республике.

Таллин, Мария Соколова

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