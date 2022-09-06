В Латвии российских пенсионеров заставят платить налог с пенсий

В Латвии с третьего квартала 2022 года будут удерживать подоходный налог с российских пенсий. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования Ивета Дайне, передает Baltnews.

Подоходный налог с населения в Латвии в зависимости от величины доходов составляет 20% и 23%. После удержания налога размер российской пенсии снизится не менее чем на пятую часть.

Напомним, 16 мая этого года было приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и неуплаты налогов.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс предложил странам ЕС лишать сторонников российской спецоперации туристических виз и вида на жительство. По его словам, такое решение станет дополнительной санкцией против России. Он дал понять, что со своей стороны Рига уже готова пересмотреть выданные виды на жительство (ВНЖ) и визы.

Рига, Наталья Петрова

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