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Среда, 22 июня 2022, 13:35 мск

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«Прибалтийский апартеид»: в Госдуме предлагают расширить упрощенный порядок получения гражданства РФ

Проживающие в прибалтийских государствах так называемые «неграждане» подвергаются апартеиду и должны иметь возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента.

Политик уточнил, что сегодня такая инициатива внесена его фракцией в Госдуму. «Мы считаем, что для тех, к сожалению, неграждан прибалтийских государств, а именно Эстонии, Латвии, Литвы должна быть возможность получить гражданство (России) в упрощенном порядке», – отметил он.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что около миллиона наших соотечественников в настоящее время находятся на территории прибалтийских государств и не являются там гражданами. «Против них практически режим апартеида вводится. Мы считаем, если у них есть желание вернуться на свою родину, то они должны иметь право получить гражданство РФ в упрощенном порядке», – подчеркнул Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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