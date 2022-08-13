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Суббота, 13 августа 2022, 15:32 мск

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Американская сторона предупреждена: в МИД России заявили о возможной точке невозврата в отношениях с США

Решение США признать Россию «страной – спонсором терроризма» станет точкой невозврата в отношениях двух стран, после чего возможно понижение статуса дипломатических отношений вплоть до их разрыва. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность понижения статуса дипломатических отношений двух стран.

«Не хотелось бы вдаваться в гипотетические рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике. В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», – подчеркнул Дарчев.

Напомним, ранее на текущей неделе парламент Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм» и призвал страны ЕС «прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Белоруссии». В ответ МИД России заявил о русофобстве прибалтийского государства, обратив внимание, что данное заявление принято парламентом страны, власти которой открыто прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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