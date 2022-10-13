ПАСЕ обвинила Россию в «терроризме»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об эскалации украинского конфликта с обвинениями в адрес России в «терроризме». В голосовании приняли участие 100 из 612 депутатов: 99 поддержали документ, один воздержался.

В резолюции ее авторы призвали страны – участницы организации «оказывать максимальное давление на Россию» и рекомендовали «предоставить финансовую поддержку восстановлению Украины», передает ТАСС.

Ранее сегодня в своем обращении по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский призвал ПАСЕ стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом».

Поправка, содержащая подобное обвинение в адрес России, была включена в текст резолюции по инициативе украинских и прибалтийских депутатов.

Стоит отметить, что ПАСЕ является консультативной структурой, ее резолюции не носят обязательного характера.

Страсбург, Андрей Дорофеев

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