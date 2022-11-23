российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 ноября 2022, 15:21 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Фото: europarl.europa.eu

Европарламент принял резолюцию, в которой Россию объявляют государством-спонсором терроризма. В документе также содержится перечень мер, которые Евросоюз должен по этому поводу предпринять.

494 депутата Европейского парламента проголосовали на пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию, согласно которой Россия признается «государством-спонсором терроризма и государством, применяющим террористические средства». 58 парламентариев проголосовали против, 44 воздержались.

В документе приводится список обвинений в адрес РФ. «ЕП <…> подчеркивает, что <…> разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против украинского населения и представляют собой военные преступления», – говорится в резолюции.

Также в документе предлагается ряд реакций, которые, по мнению ЕП, должны последовать со стороны Европейского союза. Так евродепутаты призывают Совет ЕС расширить список лиц, подпадающих под действие санкций. Кроме того, резолюция призывает все страны-кандидаты в ЕС и потенциальных кандидатов присоединиться к санкционной политике .

Примечательно, что ЕС не располагает законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. Таким образом, этот шаг в значительной степени символичен.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Европарламент проголосует по резолюции о признании России страной-террористом

Метки / Санкции против России

США разрешили поставки нефти из России в страны ЕС без выхода к морю / Более 100 тысяч россиян получили испанские визы вопреки санкциям / США угрозами заставляют торговых партнеров России вводить санкции / Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций / «Законов больше нет»: США попытаются за счет России компенсировать потери от коллапса киевского режима / Politico: Евросоюз заблокирует российские активы на 68 млрд евро / Суд отказал в жалобе на сквотеров, захвативших дом россиянина в Амстердаме / Пандемия и санкции ухудшили уровень активного долголетия россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Европа, Санкции против России,