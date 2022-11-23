Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент принял резолюцию, в которой Россию объявляют государством-спонсором терроризма. В документе также содержится перечень мер, которые Евросоюз должен по этому поводу предпринять.

494 депутата Европейского парламента проголосовали на пленарной сессии в Страсбурге за резолюцию, согласно которой Россия признается «государством-спонсором терроризма и государством, применяющим террористические средства». 58 парламентариев проголосовали против, 44 воздержались.

В документе приводится список обвинений в адрес РФ. «ЕП <…> подчеркивает, что <…> разрушение гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против украинского населения и представляют собой военные преступления», – говорится в резолюции.

Также в документе предлагается ряд реакций, которые, по мнению ЕП, должны последовать со стороны Европейского союза. Так евродепутаты призывают Совет ЕС расширить список лиц, подпадающих под действие санкций. Кроме того, резолюция призывает все страны-кандидаты в ЕС и потенциальных кандидатов присоединиться к санкционной политике .

Примечательно, что ЕС не располагает законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. Таким образом, этот шаг в значительной степени символичен.

Брюссель, Зоя Осколкова

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