Евродепутат: резолюция о признании РФ спонсором терроризма подталкивает ЕС к войне

Принятие резолюции, которая объявляет Россию государством-спонсором терроризма, подталкивает Европу к войне с РФ. Такое мнение выразил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

По его словам, Евросоюз исчерпал все доступные средства в этом конфликте. В своем видеообращении, опубликованном в Twitter, политик напомнил, что Брюссель обсуждает уже девятый пакет антироссийских санкций.

«Что нам остается после того, как все санкции против Москвы исчерпаны? Остается война», – сказал Мариани.

Инициаторы резолюции подталкивают Европу к конфликту с Россией, а сам документ ставит желания президента Украины Владимира Зеленского выше интересов французского народа, указал политик.

Европарламент навязывает европейским странам внешнюю политику, которой они не хотят придерживаться. Мариани считает противоестественным то, что ЕС вносит вклад в эскалацию конфликта, вместо поиска мирного решения. В том, чтобы положить этому конец, кроме Москвы и Киева должен быть заинтересован и Париж, заключил евродепутат.

Накануне Европарламент принял резолюцию, в которой Россию объявляют государством-спонсором терроризма. В документе также содержится перечень мер, которые Евросоюз должен по этому поводу предпринять. При этом ЕС не располагает законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. Таким образом, этот шаг в значительной степени символичен.

Париж, Зоя Осколкова

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