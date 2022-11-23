В постпредстве РФ при ЕС назвали «абсурдной» резолюцию Европарламента о признании России «страной – спонсором терроризма»

В российской дипмиссии при Евросоюзе (ЕС) в среду, 23 ноября, заявили, что решение Европарламента (ЕП) включить Россию в список государств – спонсоров терроризма являет абсурдным и направлено на усиление конфронтации с Москвой, – сообщают СМИ.

В официальном комментарии постпредства РФ при Евросоюзе говорится: «Абсурдность такого «предложения» может быть не очевидна разве что евродепутатам, которые его поддержали. Ни прямого, ни косвенного отношения к нашей стране, равно как и к украинскому кризису оно не имеет… Наращивание комплекса антироссийских мер происходит за счет благополучия гражданского населения Европы, которое уже столкнулось с негативными последствиями санкций».

Отметим, что в среду, 23 ноября, «за» резолюцию о признании России страной –спонсором терроризма в Европарламенте проголосовали 494 евродепутата, 58 «против» и 44 – воздержались

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Европарламента, предложила признать его – «спонсором идиотизма».

Брюссель, Иван Бабурин

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