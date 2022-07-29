Зеленский вместе с западными послами прибыл в Одессу провожать суда с украинским зерном

Украина готова к экспорту зерна кораблями и ждёт лишь сигнала от международных партнёров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил прибывший в Одессу президент Украины после заключённого недавно соглашения Киева с Турцией и ООН по вывозу украинского зерна Чёрным морем.

Вместе с ним прибыли послы G7 на Украине.

Как сообщила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, цель визита – «контроль за стартом зернового коридора».

«Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с турками, чтобы ещё раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН, позволяющей вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать сделку», – заявила Симонс.

Напомним ранее крупнейшие страховщики и судовые компании заявили, что боятся заниматься вывозом украинского зерна из Одессы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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