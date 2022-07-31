Вывоз украинского зерна из Одессы затягивается

Первые суда с украинским зерном покинут Одессу и направятся в Турцию не ранее 3 августа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает телеканал CNN Turk.

«В составе каравана будет 16 сухогрузов. Затем они направятся к берегам Сомали», – говорят турецкие чиновники.

Отметим, в пятницу президент Зеленский во время визита с западными послами в порт Одессы заявил, что корабли с зерном отправятся в Турцию «сегодня-завтра».

Между тем, ранее крупнейшие страховщики и судовые компании заявили, что боятся заниматься вывозом украинского зерна из Одессы.

Симферополь, Иван Капустин

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