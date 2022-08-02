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Вторник, 2 августа 2022, 16:50 мск

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Первое судно с украинским зерном из Одессы угодило в шторм

Сухогруз с украинским зерном, который 1 августа вышел из Одессы и должен был прибыть в Турцию 2 августа, задержался в пути из-за непогоды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Турции в координационном центре Озджана Алтунбудака.

По его словам, прибытие судна в порт Стамбула ожидается сегодня ближе к полуночи или в первые часы 3 августа.

Алтунбудак добавил, по прибытию судно будет осмотрено турецкими, украинскими, российскими и официальными лицами ООН в соответствии с условиями соглашения о безопасном проходе. После чего продолжит путь в ливанский порт Триполи.

Ранее сообщалось, что груженое кукурузой судно Razoni успешно прошло первый безопасный коридор. Ночью Razoni находился вблизи румынского канала Сулина.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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