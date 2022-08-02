Судно с украинским зерном прошло первый безопасный коридор

Груженое кукурузой судно Razoni успешно прошло первый безопасный коридор, предоставленный для вывоза украинского зерна. Судно подходит ко второй безопасной зоне на пути к ливанскому порту Триполи, сообщает портал Ukrainian Shipping Magazine.

Ночью Razoni находился вблизи румынского канала Сулина. Еще 16 судов ждут очереди для выхода из одесского порта.

Razoni стал первым судном, везущим украинское зерно после минирования ВСУ порта Одессы. Razoni идет по безопасному коридору в рамках соглашений, подписанных в Стамбуле.

Одесса, Наталья Рязанова

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