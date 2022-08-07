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Воскресенье, 7 августа 2022, 18:46 мск

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Перехватили неизвестные: первое судно с украинским зерном не прибыло в пункт назначения

Ливан, куда должен был прибыть первый вышедший из Одессы балкер с кукурузой, не дождался обещанного груза в назначенный день. Судно изменило курс и пока неизвестно, куда направляется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамии.

СМИ сообщают, что сухогруз Razoni (флаг Сьерра-Леоне) с украинским зерном на борту после проверки и выхода из Стамбула сменил маршрут и, по всей видимости, ждёт указаний о новом пункте назначения. Этот сухогруз 1 августа отправился из порта Одессы и должен был прибыть в Ливан сегодня утром.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что судно, которое ожидают в порту Триполи, «задерживается», и дальнейшая его судьба сейчас решается «в бизнес-плоскости».

«Мы сейчас в Триполи, но встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждём завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости», – сказал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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