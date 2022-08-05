Совместный координационный центр рассказал о ежемесячных объемах вывоза зерна из портов Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) действующий в Стамбуле в пятницу, 5 августа, сообщил, что объемы перевозки по Черному морю зерна из украинских портов составят от 2 до 5 млн. тонн в месяц, – сообщают СМИ.

В сообщении СКЦ говорится: «С началом полномасштабной реализации инициативы экспортные возможности трех портов Украины в месяц могут составить от более 2 млн тонн до 5 млн. тонн. Перевозки зерна с Украины осуществляются по морскому гуманитарному коридору протяженностью 111 морских миль и шириной 3 мили. Суда, занятые в перевозках таких грузов, должны соблюдать границы коридора. Зерновые с Украины поставляются по всему миру».

Кроме того, телеканал ТРТ в пятницу, сообщил, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что экспорт зерновых с Украины в рамках реализации «продуктовой сделки» продолжается без сбоев.

«Поставки зерна осуществляются на плановой основе, без сбоев, как это отражено в соглашении», – заявил Хулуси Акар.

Стамбул, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»