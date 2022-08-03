Первое судно с украинским зерном вошло в пролив Босфор

Сухогруз Razoni вошел в пролив Босфор после получения разрешения от совместной комиссии. Судно направится через Мраморное море и пролив Дарданеллы в Ливан.
Делегация Объединенного координационного центра в Стамбуле проверила сухогруз, перевозящий первую партию украинского зерна. Проверяющие работали при поддержке двух катеров береговой охраны и вертолета, сообщил телеканал TPT.
Груженное кукурузой судно под флагом Сьерра-Леоне получило допуск и продолжило путь в Триполи.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 1 августа. Своей очереди для вывоза украинского зерна ждут еще 16 сухогрузов. Вывод зерновых на мировой рынок стал итогом подписания в Турции соглашений о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и о содействии вывозу украинского зерна.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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