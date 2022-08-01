Из порта Одессы вышло первое судно с зерном

Первое судно с зерном покинуло украинский порт, передает телеканал CNN Turk.

По данным турецкого Минобороны, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, вышло из порта Одессы и направится в Ливан. Подробности не уточняются.

В Стамбул корабль должен прибыть во вторник, 2 августа. После досмотра судно сможет отправиться в пункт назначения.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первое судно с зерном покинет порт Одессы в 08:30 мск в понедельник, 1 августа.

Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что транспортировка зерна из трех подконтрольных Украине портов может начаться 1 августа. Он отметил, что все подготовительные работы завершены.

Напомним, соглашения о снятии ограничений на поставку российского продовольствия на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были заключены 22 июля в Стамбуле. Сделка, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна по Черному морю из трех портов – Одессы, Черноморска и Южного. Ожидалось, что первые суда с украинским зерном покинут Одессу и направятся в Турцию не ранее 3 августа.

Меж тем ранее крупнейшие страховщики и судовые компании заявили, что опасаются заниматься вывозом украинского зерна из Одессы.

Анкара, Наталья Петрова

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