Одних затопит, других «зажарит»: в первой декаде августа в России ожидаются аномальные погодные явления

В популярных туристических регионах России в течение ближайшей недели ожидаются аномальные погодные явления. Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на первую декаду августа составили специалисты Института по делам гражданской обороны (ВНИИ ГОЧС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отдельных регионах страны возможно значительное повышение температуры воздуха. В некоторых районах она достигнет плюс 40 – 42°C в тени.

«В связи с этим повышенная нагрузка на электросети из-за использования кондиционеров и холодильного оборудования может привести к авариям на трансформаторных подстанциях в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, Республике Крым, Ставропольском и Краснодарском краях», – сообщили во ВНИИ ГОЧС.

Кроме того, на территории Краснодарского края и Республики Адыгея существует высокая вероятность формирования дождевых паводков. В горных реках Северо-Кавказского федерального округа возможно повышение уровня воды. В этих регионах также сохраняются риски схода селевых потоков и оползней.

Что касается других регионов, то в отдельных районах Забайкальского края и Республики Бурятия существует вероятность подтопления дорог, мостов и приусадебных участков. На малых реках юго-восточного побережья Приморского края прогнозируются подъемы уровня воды с кратковременным подтоплением пониженных территорий.

Ученые института отмечают, что сильные ливневые дожди с грозами, порывистым ветром и осадками до 45 мм могут привести к сбоям в работе систем жизнеобеспечения населения, связанным с нарушением транспортного сообщения и энергоснабжения в Амурской и Сахалинской областях, Республике Бурятия, Еврейской Автономной области, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях.

Плюс ко всему, в ближайшие дни повышается риск возникновения природных пожаров в отдельных районах Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Иркутской и Магаданской областей. При этом возможно ухудшение лесопожарной обстановки в Курганской области, Ханты-Мансийском автономном округе и в Республике Коми.

Москва, Игорь Юров

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