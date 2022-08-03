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Среда, 3 августа 2022, 12:56 мск

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Украинские мужчины прикидываются новорожденными, чтобы покинуть страну

Украинские мужчины идут на любые ухищрения, чтобы покинуть страну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВД Украины отчиталось о борьбе уклонистами, заявив, что мужчины в возрасте 18 – 60 лет являются главными нарушителями государственной границы.

По данным ведомства, с начала военного положения только на границе задержали 6,4 тысяч военнообязанных. Более 60% из них пытались попасть в соседние страны, минуя пункты пропуска. Остальные старались обмануть пограничников на паспортном контроле.

Так, многие предъявляли подложные документы о беременности жен, наличии новорожденных детей или заболеваниях – как своих, так у детей. Кто-то пытался выехать, спрятавшись между товарами в грузовых фурах. «А один даже в бэби-боксе закрылся», – заявляют в МВД.

Зафиксированы и попытки подкупа пограничников.

Напомним, накануне СБУ отчиталось о ликвидации нескольких нелегальных каналов отправки украинцев за рубеж. Однако ни одно ведомство не сообщает, сколько мужчин в возрасте 18 -60 лет смогли выехать за границу. Известно лишь, что за последние 5 месяцев Украину покинули 10 млн человек – это около четверти населения страны.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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