Командующий вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный обратился к президенту Зеленскому с просьбой срочно перекинуть в Донбасс предназначавшуюся для контрнаспупления на Херсон артиллерию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на источники в администрации украинского президента сообщают местные СМИ.

«Наш источник в ОП рассказал, что Залужный просит Зеленского срочно вернуть на восточный фронт артиллерию, которую готовили для контрнаступления. Сейчас армию сравнивают с землей в Песках/Авдеевке/Бахмуте/Соледаре/Северске, а контрбатарейной работы никто не ведёт, из-за требования Офиса Президента сорвать референдумы в Херсонской и Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ настаивает на сворачивании подготовки к контрнаступлению на юге и переходу к обороне, чтобы не потерять сейчас Донецкую область», – пишет близкий к сотрудникам администрации Зеленского телеграм-канал «Резидент».

Отметим, накануне президент Украины назвал «адом» ситуацию под Донецком, в которую попали ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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