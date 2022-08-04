В разделе зарубежной литературы для украинских образовательных учреждений останутся только те русские писатели, «творчество которых или они сами тесно связаны с Украиной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава управления общего среднего и дошкольного образования министертва образования и науки Украины Юрий Кононенко.

«Если говорить концептуально, принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество, которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику, их творчество будет оставаться в учебных программах», – сказал он.

По словам Кононенко, в программе, в частности, останутся Николай Гоголь, Владимир Короленко, Ильф и Петров. Что касается Михаила Булгакова, то украинские школьники будут изучать лишь одно его произведение – «Собачье сердце».

Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев и так далее – будут запрещены. К слову, киевскому чиновнику от образования следовало бы знать, что Александр Сергеевич Пушкин широко «отражал в своих произведениях украинскую тематику».

Отметим, ранее украинские националисты требовали убрать Булгакова из школьной программы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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