Американская телерадиокомпания CBS News обязана провести внутреннее расследование в связи с анонсом документального фильма «Вооружая Украину», в котором говорится о том, что только 30% поставленного спонсорами Украины оружия попадает на фронт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Между тем, уже до этого CBS News, испугавшись критики со стороны русофобов, сообщило, что удалило конкретный кусок анонса, в котором цитировался литовский волонтер Йонас Охман. В сам материал внесли изменения и убрали «категоричную тональность».

Однако Кулеба считает, что телеканал распространяет дезинформацию и внесенных изменений «абсолютно недостаточно». Кроме того, он потребовал найти и наказать авторов фильма.

«Приветствуем первый шаг, но этого недостаточно. Вы обманули огромную аудиторию, делясь необоснованными заявлениями и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нашей нации, противостоящей агрессии и геноциду. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал», – потребовал глава МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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