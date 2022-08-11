«Надо быстрее наступать» – Минобороны Украины боится, что Запад устанет поддерживать Зеленского

Западные страны могут перестать поддерживать Украину оружием и финансами из-за внутренних проблем и потребуют от Киева переговоров с РФ. Поэтому украинская армия должна к тому времени «отбить» как можно больше территорий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Украинцы должны сражаться до конца, потому что на Западе в какой-то момент, когда поднимется цена на газ, встанут вопросы налогов, инфляционных процессов, экономики в их странах – тогда они захотят усадить Украину за стол переговоров», – переживает он.

«Поэтому мы должны с вами максимально быть в выигрышной позиции благодаря соответствующим решениям, действиям Вооруженных сил, продолжению вооружения от партнеров и вере в то, что Вооруженные силы Украины, весь сектор безопасности и обороны способны победить в наступлении. Я абсолютно верю, что это реальный план», – рассуждает Резников.

Напомним, ещё в середине июля министр обороны Украины обещал американцам «победу на фронте».

Симферополь, Валентин Карамазов

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