Министр обороны Украины рассказал о «конце горячей фазы конфликта»

Глава Минобороны Украины Алексей Резников объяснил, что он имел в виду, говоря недавно о «завершении к зиме горячей фазы конфликта».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом министр рассказал на встрече с украинскими журналистами.

По его словам, это не означает, что «солдаты покинут окопы», но к зиме украинская армия «перестанет нести большие потери», а российская «уже не сможет наступать». Другими словами, убеждал он, конфликт приобретёт позиционный характер.

«Смотрите, конец горячей фазы ведь не значит, что мы уходим из окопов. Горячая фаза это, условно говоря, мы с вами в мае понесли самые большие потери. Сейчас это кратно меньше, потому что нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить точечные поражения. И их быстрое наступление остановилось, продвижение идет довольно медленно. Когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история», – объяснял Резников.

Между тем, в этом же выступлении Резников призвал «отбить» побольше территорий, то есть – наступать, до момента, когда Запад под грузом внутренних проблем перестанет поддерживать Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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