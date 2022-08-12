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Пятница, 12 августа 2022, 10:41 мск

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Москва открывает собственный автобусный маршрут в Ялту

Москва собирается организовать собственный автобусный маршрут в туристическую столицу Крыма. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается автобусы «Мосгортранса» будут ходить из Москвы в Ялту и обратно раз в неделю. Время в пути в одну сторону составит 29 часов. Пассажирам обещают удобные кресла, кондиционер в салоне и своевременную смену водителей.

Первый рейс из столицы запланирован на 19 августа.

Ялта, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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