Москва открывает собственный автобусный маршрут в Ялту

Москва собирается организовать собственный автобусный маршрут в туристическую столицу Крыма. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается автобусы «Мосгортранса» будут ходить из Москвы в Ялту и обратно раз в неделю. Время в пути в одну сторону составит 29 часов. Пассажирам обещают удобные кресла, кондиционер в салоне и своевременную смену водителей.

Первый рейс из столицы запланирован на 19 августа.

Ялта, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»