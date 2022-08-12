Заболеваемость коронавирусом в Крыму еженедельно увеличивается почти вдвое

Заболеваемость коронавирусом в Крыму еженедельно увеличивается на 70% – 80%. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные Роспотребнадзора не совсем совпадают со статистикой минздрава: согласно официальной информации ведомства, за неделю с 5 по 11 августа включительно ковидом заболели 1 тысяча 222 человека, что на 45% превышает показатели предыдущей семидневки. А вот они превысили предшествующие данные на 87%.

Как бы то ни было, заболеваемость растет, действительно, быстро.

«Это повторяет динамику эпидемиологического процесса, которую мы отмечали в прошлом году и тоже с конца августа, – отметила Листопад. – Параллельно мы регистрируем не только коронавирус, но и достаточно высокий, не характерный для Крыма, уровень заболеваемости другими респираторными инфекциями».

Кстати, в минувшем году несвойственный сезону подъем заболеваемости ОРВИ отмечался все лето. А первые случаи гриппа были зафиксированы в конце августа. «Такого никогда не было», – заявила тогда глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Симферополь, Лиана Макоба

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