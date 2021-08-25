Небывалый случай: в Крыму начали болеть гриппом

В Крыму зафиксированы первые случаи гриппа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все лето на полуострове отмечался несвойственный сезону подъем заболеваемости ОРВИ. Так, на прошлой неделе эпидпорог в целом по РК был превышен на 20%, в Симферополе – на 90%.
Сегодня глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что зарегистрированы первые 20 случаев гриппа – такого не было никогда. Более того, в Крыму грипп не фиксировался на протяжении всего предыдущего эпидсезона.
«Появление гриппа летом, безусловно, связано с проявлениями коронавируса», – заявила Пеньковская и подчеркнула необходимость вакцинации от обеих инфекций.
Прививочная кампания против гриппа начнется в сентябре. Отметим, что обычно вакцинацию стараются завершить до начала сезонного подъема заболеваемости.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 25.08.21
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