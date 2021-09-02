Свиной грипп вернулся в Россию: Попова сообщила о рисках предстоящего эпидсезона

В России выявлены первые случаи заболевания гриппом AH3N2 (вирус свиного гриппа – прим. ред.). наступающий эпидемиологический сезон будет рискованным. Об этом заявила главный государственный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме. Она объявила о старте вакцинации от гриппа.

Как отметила Попова, в России пока стабильная ситуация в части заболеваемости ОРВИ, однако уже сегодня регистрируются случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа АH3N2, – «это не самый лучший прогностический признак».

«Мы видим риски наступающего эпидемиологического сезона», – подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»). Угроза связана с тем, что в 2020 году люди «не встречались с вирусами гриппа так, как это бывает обычно», из-за ограничительных мер по коронавирусу, пояснила Попова. В связи с этим, по ее словам, у населения отсутствует иммунная прослойка, которая образуется при легких и бессимптомных формах.

Еще один неблагоприятный фактор – у людей, перенесших Covid-19, выше риск заболеть другими ОРВИ из-за сниженного иммунитета, указала она. Ковид на фоне гриппа более опасен, предупредила Попова.

В ходе прививочной кампании против гриппа, о начале которой сегодня объявила глава Роспотребнадзора, планируется привить минимум 60% населения страны. По данным ведомства, 70% от запланированного объема вакцин уже поставлено в регионы. Отметим, что вакцинацию нужно успеть завершить до начала сезонного подъема заболеваемости.

В мире ежегодно, за исключением прошедшего сезона, грипп переносят порядка 1 млрд человек, из которых 5 млн получают осложнения и хронические заболевания. Еще около полумиллиона человек погибают, напомнила Попова.

Ранее эксперт назвал срок между прививками от гриппа и Covid-19. Вирусолог Георгий Викулов рекомендовал сделать месячный перерыв после прививки от коронавируса, чтобы вакцинироваться от гриппа. По его словам, прививочную кампанию от гриппа не стоит пропускать пожилым людям, детям до пяти лет, беременным женщинам и гражданам с хроническими заболеваниями.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 02.09.21

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