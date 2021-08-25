Врач назвал срок между прививками от гриппа и Covid-19

Вирусолог Георгий Викулов посоветовал сделать месячный перерыв после прививки от коронавируса, чтобы вакцинироваться от гриппа. Врач назвал категории граждан, которым не стоит пропускать прививочную кампанию от гриппа.

Некоторым группам россиян очень важно вакцинироваться от сезонной инфекции. В их число входят пожилые люди и дети до пяти лет, беременные женщины и граждане с хроническими заболеваниями.

Для эффективной вакцинации Викулов посоветовал соблюсти несколько условий. Прививку не стоит делать при симптомах простуды, потому что вакцинация в инкубационный период снижает эффективность препарата.

«Если человек недавно контактировал с заболевшими, или же в его семье кто-то имеет признаки заражения, то нужно пройти дополнительное обследование перед вакцинацией», – пояснил вирусолог в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, в течение лета в Крыму регистрировали нетипичный для сезона рост заболеваемости ОРВИ. До 20 августа эпидпорог в Крыме был превышен на 20%, в Симферополе – на 90%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.08.21

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