Назван оптимальный срок для вакцинации от Covid-19 беременных

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина назвала оптимальный срок для вакцинации от коронавируса беременных. По ее словам, это срок беременности после 22 недель. Специалист подчеркнула, что прививка от Covid-19 «не увеличивает риск каких-либо акушерских или перинатальных осложнений». Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.

Как отметила Долгушина, «лучше всего вакцинироваться заблаговременно, на этапе планирования беременности». Но, если вакцинация не была проведена на этом этапе, прививка показана во время беременности, добавила медик, указав, что сейчас накоплено много данных об эффективности и безопасности вакцин против коронавируса, в том числе во время беременности.

«Оптимальным для вакцинации является срок беременности после 22-х недель», – сказала специалист.

Медик при этом напомнила, что коронавирусная инфекция опасна для беременных женщина, поскольку приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности.

«Во время беременности Covid-19 особенно опасен для женщин группы риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек», – отметила Долгушина, подчеркнув, что единственным способом профилактики тяжелой формы и летальности от этой инфекции является вакцинация.

Надо отметить, что на данный момент только одна из четырех зарегистрированных в России вакцин от коронавируса разрешена для вакцинации беременных. Это препарат «Спутник V».

Ранее сообщалось, что быстро распространившийся по миру штамм коронавируса «дельта» более опасен для беременных женщин, чем другие разновидности. Это выяснили врачи Нидерландов после наблюдения за больными Covid-19. Более того, медики пришли к выводу, что непривитые беременные женщины даже без хронических заболеваний тяжело переносят Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.08.21

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