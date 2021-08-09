Дельта-штамм Covid-19 оказался опаснее других для беременных

Дельта-штамм коронавируса более опасен для беременных женщин, чем другие варианты. К такому выводу пришли врачи Нидерландов после наблюдения за больными Covid-19, пишет Algemeen Dagblad.

За счет большей заразности дельта-штамм заражает больше людей, в том числе больше беременных. С момента распространения индийского варианта Covid-19 в больницы попали больше будущих мам, чем в предыдущую волну.

Беременные женщины даже без хронических заболеваний тяжело переносят коронавирус, если ранее не привились. Врачи выявляют у них осложнения для беременности и даже угрозу выкидыша после инфицирования коронавирусом. Многих приходится подключать к ИВЛ, хотя это и увеличивает риск преждевременных родов.

Напомним, в конце июня Минздрав РФ одобрил «Спутник V» для вакцинации беременных. Роспотребнадзор посоветовал будущим мамам не волноваться и не делать аборт, если они узнали о беременности между прививками от Covid-19.

Амстердам, Наталья Рязанова

Амстердам. Другие новости 09.08.21

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