Дельта-штамм Covid-19 оказался опаснее других для беременных

Дельта-штамм коронавируса более опасен для беременных женщин, чем другие варианты. К такому выводу пришли врачи Нидерландов после наблюдения за больными Covid-19, пишет Algemeen Dagblad.
За счет большей заразности дельта-штамм заражает больше людей, в том числе больше беременных. С момента распространения индийского варианта Covid-19 в больницы попали больше будущих мам, чем в предыдущую волну.
Беременные женщины даже без хронических заболеваний тяжело переносят коронавирус, если ранее не привились. Врачи выявляют у них осложнения для беременности и даже угрозу выкидыша после инфицирования коронавирусом. Многих приходится подключать к ИВЛ, хотя это и увеличивает риск преждевременных родов.
Напомним, в конце июня Минздрав РФ одобрил «Спутник V» для вакцинации беременных. Роспотребнадзор посоветовал будущим мамам не волноваться и не делать аборт, если они узнали о беременности между прививками от Covid-19.
Амстердам, Наталья Рязанова
Амстердам. Другие новости 09.08.21
В больницах Среднего Урала по-прежнему много тяжелых больных с коронавирусом. / Привитые студенты будут сдавать экзамены отдельно от непривитых. / Выявляемость коронавируса в Крыму вновь приближается к 400 случаям в сутки. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube