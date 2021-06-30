«Если наступила беременность, не переживайте!» Роспотребнадзор дал рекомендации привившимся от Covid-19

В первые три дня после вакцинации от Covid-19 следует ограничить употребление алкоголя и отказаться от интенсивных физических нагрузок и сауны. При этом можно принимать душ. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора о том, как вести себя после прививки от ковида.

По информации ведомства, при возникновении гриппоподобного синдрома с повышением температуры и другой простудной симптоматикой можно применять жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Несмотря на прививку, необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку полноценный иммунный ответ формируется 35-42 дня. Пока вырабатывается иммунитет, следует носить маску, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, советует Роспотребнадзор.

Вакцинация не создает дополнительных рисков и угроз для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства, заверило ведомство. «Если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, не переживайте», – отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор также рекомендует поделиться своим опытом вакцинации с близкими и друзьями. Этот пример может «придать уверенности тем, кто этого еще не сделал», считает ведомство.

Накануне в Кремле признали, что привить 60% взрослых россиян для достижения коллективного иммунитета к осени не удастся, несмотря на улучшение темпов вакцинации в последние дни. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сроки формирования коллективного иммунитета будут сдвигаться на более поздний период.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.06.21

Число умерших зараженных ковидом южноуральцев превысило три тысячи. / Прививать или не прививать пожилых людей с хроническими заболеваниями, деменцией, раком и аллергией? Геронтологи высказались на тему вакцинации от ковида. / В России пациентка с коронавирусом почти год оставалась заразной. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»