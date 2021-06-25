Минздрав одобрил «Спутник V» для прививки беременных женщин

Министерство здравоохранения РФ разрешило прививать беременных женщин препаратом «Спутник V». Решение принято с учетом данных о безопасности вакцины, полученных до и после регистрации препарата.

«Принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «ГамКовидВак» у беременных. Открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекции», – заявил глава Минздрава Михаил Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее Минздрав предупреждал, что коронавирус нередко вызывает внутриутробную задержку развития плода и преждевременные роды. А больше половины беременных женщин, перенесших Covid-19, оказались на операционном столе для кесарева сечения. За год пандемии зарегистрированл 35 тыс. случаев коронавируса у беременных женщин, а также у женщин во время родов и послеродовом периоде.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.06.21

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