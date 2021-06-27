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Воскресенье, 27 июня 2021, 09:32 мск

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В инструкции к «Спутник V» появилось новое условие для беременных

В обновленной инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник V» появилось изменение, поясняющее применение препарата при беременности. Прививку можно ставить только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак при беременности. <...> В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», – отмечается в документе. При этом уточняется, что в ходе изучения препарата на животных, отрицательного влияния на течение их беременности зафиксировано не было.

Кроме того, при грудном вскармливании вакцинация запрещена. Так как отсутствуют необходимые клинические данные. «Невозможно исключить риск для новорождённых/младенцев, находящихся на грудном вскармливании. В связи с этим, применение препарата Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано», – сообщается в инструкции.

Ранее Минздрав разрешил использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» для беременных, если у них высока вероятность тяжелого течения заболевания. Решение принято с учетом данных о безопасности вакцины, полученных до и после регистрации препарата.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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