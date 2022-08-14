«Все замёрзнете» – Украина призывает эвакуироваться жителей освобождённой Херсонской области

Украина решила запугать «тяжёлой зимой» не только пока подконтрольные Киеву части Донецкой, Харьковской и Запорожской областей, но и жителей уже освобождённой Херсонщины.

Как передаёт корреспондент РИА, «Новый День», с мрачным обращением к бывшим украинцам обратилась министр реинтеграции Ирина Верещук.

«Эвакуируйтесь. Идет тяжёлая зима. Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага», – заявила она и добавила, что Херсонскую область в сторону Украины якобы покинула половина населения, что не соответствует действительности.

По всей видимости, предполагают эксперты, киевский режим намерен и дальше разрушать гражданскую инфраструктуру Херсонщины. Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров уже предупреждал, что армия России будет отодвигать ВСУ от уже освобождённых территорий на то расстояние, на которое будет бить украинская артиллерия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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