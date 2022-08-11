Украина объявила обязательную эвакуацию ещё в трёх областях

Обязательная эвакуация населения будет официально объявлена на днях в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава министерства реинтеграции Украины Ирина Верещук.

Такой шаг она привычно объяснила тем, что российская армия якобы намеренно уничтожает объекты критической инфратруктуры.

«Мы понимаем, что делает враг, и прогнозируем его усилия вывести из строя теплоцентрали, критические объекты будут, вероятно, объектами его атак. Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать, и понимаем, что часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской области может оказаться без средств к жизни – отопления, света. Даже те сети, которые есть, даже если только электрические, они не выдержат нагрузки, и мы уже это прогнозируем», – заявила она.

Напомним, сейчас в обязательном порядке по решению властей Украины должны покидать свои дома жители Донецкой области и переезжать исключитеьно на территорию Украины. Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил подобные действия Киева попыткой сорвать на освобождённых территориях референдумы о присоединеннии к РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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