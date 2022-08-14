Страны ЕС выступили с совместным заявлением по ситуации вокруг ЗАЭС

Все страны Евросоюза обнародовали заявление, в котором потребовали от России вывести войска с территории Запорожской АЭС, а заодно и из Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте ЕС.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и весь другой неуполномоченный персонал из Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли восстановить свои суверенные обязанности в рамках международно признанных границ Украины и законный оперативный персонал мог выполнять свои обязанности без внешнего вмешательства, угроз и неприемлемо тяжелых условий труда», – сказано в обращении.

Напомним, ранее МИД РФ заявил, что позиция генсека ООН Гутерриша по Запорожской АЭС вызывает вопросы.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»