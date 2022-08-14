В Севастополе продлили желтый режим

В Севастополе продлили режим высокого уровня террористической опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рано утром 31 июля во двор штаба Черноморского флота прилетел беспилотник. Ранены 6 человек. На внеочередном заседании штаба городской Антитеррористической комиссии было принято решение объявить «желтый» уровень террористической опасности. 8 августа режим продлили на неделю. Сейчас – еще на две.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта, решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен «желтый» уровень террористической опасности на период с 18:00 14 августа сроком на 15 суток до 18:00 29 августа», – сообщили в правительстве города.

Севастополь, Лиана Макоба

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