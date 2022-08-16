«Это часть контрнаступления» – администрация Зеленского обещает усилить удары по российским тылам

Последние ЧП со взрывами на военных объектах России – это «крайне эффективные системные действия» украинской армии в ходе «уже начавшегося» масштабного контрнаступления. Удары по тылам РФ в ближайшее время будут усилены.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«Все удары на сегодняшний день эффективны по тыловому обеспечению. Это ключевая тактика контрнаступления, деблокада территорий, потому что идет, вы же видите, системно, в течение нескольких недель. Я понимаю, что у нас тут очень много специалистов с одной и с другой стороны, которые говорят: «Давайте не говорить о контрнаступлении» – «Давайте говорить о контрнаступлении».

Ну, во-первых, сценарные планы, конкретное контрнаступление, безусловно, разрабатывает и комментирует только Генеральный штаб, мы должны это понимать. Но, с другой стороны, безусловным элементом контрнаступления, которое уже идет, деблокада территорий уже идет, является как раз практически безостановочное уничтожение логистического обеспечения, тылового обеспечения российской армии. В том числе, это штабы управленческие и оперативного уровня, это склады с топливом, склады со снарядами, склады с другими элементами, необходимые для обеспечения той или иной группировки врага. Соответственно, все это сейчас происходит крайне эффективно…», – утверждает он.

«Боевые действия будут только нарастать, особенно по тыловому обеспечению в данный период времени», – приводит слова Подоляка «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Подоляк говорил, что разговоры высших должностных лиц украинского государства о скором полномасштабном наступлении ВСУ на южном направлении и освобождении Херсона – это часть «информационно-психологической операции», чтобы «деморализовать армию РФ».

Симферополь, Валентин Карамазов

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