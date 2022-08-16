Минобороны заявило о диверсии на севере Крыма

Военный склад в Джанкойском районе пострадал в результате диверсии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на севере Крыма зафиксирована серия взрывов, вызванная детонацией боеприпасов во временном хранилище. Пострадали 2 человека. была повреждена железная дорога.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии».

Симферополь, Олег Яковенко

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